В поезде Симферополь – Киев больной СПИДом перерезал себе горло

На полчаса сбился с графика поезд Симферополь - Киев из-за вынужденной остановки на Черкасчине. Там в один из вагонов вызвали «скорую» к пассажиру, который себе перерезал горло. По заявлению горе-самоубийцы, он болен СПИДом.

Помощь понадобилась не только 41-летнему мужчине, но и пассажирам, которые все это видели, сообщает ТСН.

Человек спал на верхней полке - внизу ребенок. Среди ночи на пол купе начала капать кровь. Сосед, который случайно проснулся, выбил у самоубийцы нож и вызвал проводников. На станции в Смеле медики готовились к худшему.

«Паники не было. Пассажиры спали, проводники сработали качественно, быстро, убрали следы крови», - рассказал начальник пассажирского вокзала им. Т.Шевченко Євгений Останин.

Потерпевшего на перроне уже ждала «скорая». Мужчину доставили в смелянскую горбольницу. Там несколько часов его оперировали.

Свидетель, который ехал с мужчиной в одном купе, рассказал, что заподозрить человека в самоубийстве никому не пришло в голову. Он вел себя спокойно, на ночь выпил какую таблетку и уснул. А уже порезанный признался, что надоело жить, потому что он якобы болен СПИДом. Действительно ли это так, выясняет милиция.

Если состояние мужчины стабилизируется, то в ближайшие дни он вернется домой на Киевщину. За ним уже выехали родители.

видео: tsn.ua

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