Назван виновник гибели хоккеистов "Локомотива" под Ярославлем

Следственный комитет России предъявил обвинение по делу об авиакатастрофе под Ярославлем, в которой погибли хоккеисты ярославского «Локомотива», бывшему заму гендиректора авиакомпании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву.

Как сообщил представитель СК Владимир Маркин, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По словам представителя СК, «следствием установлены причины авиакатастрофы, произошедшей в сентябре 2011 года», сообщает ИТАР-ТАСС.

«Помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета из аэропорта Туношна Ярославской области, установлено, что экипаж самолета был допущен к выполнению рейса сотрудниками эксплуатировавшей воздушное судно авиакомпании «Як Сервис» с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта», — заявил Маркин.

По версии следствия, Тимофеев, который отвечал за организацию летной работы, организацию тренировок и квалификационных проверок пилотов, обладал правом допуска экипажей к полетам и правом их отстранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Гибель хоккейной команды в России: новые подробности (видео, фото)

«Изучив все обстоятельства и факты, предшествовавшие трагедии, следователи установили, что экипаж был допущен Тимофеевым незаконно, в нарушение правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта и на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов», — отметил Маркин.

Допуск командира судна был оформлен Тимофеевым на основании сфальсифицированных документов, второй пилот на тот момент не окончил переобучение на самолеты Як-42.

Ранее «Главред» сообщал, что почти ровно год назад, 7 сентября 2011 года Як-42, на котором основной состав ярославского «Локомотива» вылетал на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ в Минск, разбился при взлете у аэропорта Туношна. На борту самолета было 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров - спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал. В трагедии выжило двое - хоккеист Александр Галимов, который скончался через пять дней в больнице, и бортпроводник Александр Сизов.

фото, видео: championat.com, vesti.ru

Новости по теме:

Озвучены первые подробности авиакатастрофы в России

СМИ: Опознаны все погибшие в авиакатастрофе под Ярославлем

Под Ярославлем в авиакатастрофе разбилась хоккейная команда, десятки погибших