Арабские шейхи давали за Роналду 200 миллионов, но «Реал» отказался

{1-} Летом мадридский «Реал» мог продать своего лидера Криштиану Роналду, но не соблазнился фантастическим предложением «Манчестер Сити».

Англичане были готовы заплатить за трансфер португальского нападающего 200 млн евро, но получили отказ, сообщанет испанская газета AS.

Однако в зимнее трансферное окно владелец «Сити» шейх Мансур сделает еще одну попытку приобрести Роналду.

Самому Роналду будет предложен долгосрочный контракт с заработной платой в 20 млн евро в год.

фото: sportbox.ru

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