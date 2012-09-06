Жуткое ДТП в центре Луганска, погибли два человека

В четверг, 6 сентября, утром в Луганске на перекрестке улиц Оборонная и Советская произошло жуткое ДТП, во время которого погибли два молодых парня.

Об этом со ссылкой на отдел по связям с общественностью УМВД в Луганской области сообщает «Восточный вариант».

Авария произошла около 04:10, когда водитель ВАЗ-21101, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил «Мерседес», под управлением водителя 1987 г.р., который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей.

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Водитель «десятки» 1992 года рождения, житель Марковского района, и пассажир 1990 года рождения, житель Меловского района, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование, которое установит причины произошедшего.

Ранее «Главред» сообщал о резонансном ДТП, которое произошло в центре Луганска. 13 января Nissan Tiida врезался в праздничную толпу на Театральной площади. Пострадали 13 человек, а одна 18-летняя девушка скончалась в больнице.

фото: v-variant.lg.ua

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