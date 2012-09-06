Дмитрий Певцов похоронил сына

{1-} Сын известного российского актера Дмитрия Певцова Даниил 5 сентября был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, передает Lifenews.

На отпевание и похороны 22-летнего Певцова пришло множество друзей, родных и коллег.

Проститься с молодым человеком пришли, в частности, Никита Пресняков со своей спутницей Адой, Валерий Николаев и все преподаватели ВГИКа.

Видео прощания с Даниилом Певцовым можно посмотреть здесь.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 26 августа молодой человек выпал с балкона третьего этажа во время встречи со своими друзьями на квартире 22-летней Екатерины, бывшей одноклассники, среди которых был и Даниил Певцов.

Врачи провели Даниилу две сложные операции, однако 3 сентября он скончался в реанимации.

Следствие рассматривает несколько версий инцидента, среди которых – самоубийство и несчастный случай.

При этом друзья Даниила абсолютно исключают вероятность суицида.

фото: kontrasti.ucoz.ru

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