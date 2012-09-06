Lufthansa отменила 1200 рейсов

{1-} Германская авиакомпания Lufthansa отменила в пятницу, 7 сентября, две трети рейсов в связи с забастовкой бортпроводников. Компания заранее объявляет об отмене 1 200 рейсов из намеченных 1 800.

Это сделано для того, чтобы пассажиры могли на сайте авиакомпании проверить, смогут ли они воспользоваться ее услугами в пятницу, когда состоится общенациональная 24-часовая забастовка бортпроводников, сообщает «Интерфакс-Украина».

Акция бортпроводников отразится и на пассажирах, направляющихся из Германии в Украину и из Украины в Германию, так как могут быть отменены рейсы из Киева во Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, и из этих городов в столичный аэропорт «Борисполь».

Две предшествовавшие забастовки бортпроводников Lufthansa продолжались по восемь часов и касались только отдельных аэропортов. Но даже они практически парализовали авиасообщение Германии.

В связи с этим представитель авиакомпании выразил надежду на то, что руководству все же удастся избежать забастовки и вернуться за стол переговоров с профсоюзом.

Ранее «Главред» сообщал, что бортпроводники добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда. Их профсоюз требует повышения зарплаты на 5%, введения запрета на наем временных работников, сверхнормативный рабочий день.

Пока представители компании согласились на 3,5%-ную прибавку к зарплате, но настаивают на удлиненном рабочем дне экипажей. Забастовки уже обошлись авиакомпании в десятки миллионов евро, они коснулись около 100 тыс. пассажиров.

фото: hrivna.info

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