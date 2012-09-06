На Днепропетровщине ураган оставил без света и газа десятки тысяч человек

В ночь на среду, 5 сентября, над Днепропетровской областью пронесся ужасный ураган, который сопровождался ливнем. Ветер ломал деревья, срывал крыши и портил линии электропередач.

От стихии пострадали 5 районов области. Только в одном из них, Крыничанском, 30 тысяч человек остались без света и газа. Оставшиеся без крыш дома считают сотнями, сообщает ТСН.

Поселку Кринички больше всего досталось от непогды. Один из домов развалился полностью: во время ураганауревалу спутниковая антенна, прикрепленная к зданию, стала своеобразным парусом, который потянул за собой всю стену.

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Жертвой стихии стала 78-летняя жительница этого же поселка. На нее в собственном подворье упала огромная ветка. Женщина осталась в живиых, однако с комплексной травмой попала в реанимацию.

Из-за поваленных деревья на дорогах в ловушке оказалиь три пассажирских автобуса и много легковушек. Ветер выкорчевывал из земли тополя и полностью уничтожал сады и огороды.

«Я такого за все своих 60 лет еще не видел», - призналсясознался один из свидетелей буревала.

Ранее «Главред» сообщал, что на сегодня, 6 сентября, МЧС объявил штормое предупреждение. В западных, северных и большинстве центральных областей пройдут грозы, местами град и шквалы – 15-20 м/с, в западных областях – местами сильные дожди. В Киевской области днем ожидаются грозы, местами шквалы – 15-20 м/с.

видео: tsn.ua

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