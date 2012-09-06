Lufthansa отменила 8 украинских рейсов

{1-} В немецкой авиакомпании Lufthansa продолжается т забастовка бортпроводников, из-за чего в пятницу, 7 сентября, в числе 1200 отмененных авиарейсов компании будут отменены вылеты из Украины в прилеты «Борисполь».

Так, всего отменено восемь рейсов в Киев из Дюссельдорфа, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне и в обратном направлении, которые должны были курсировать в пятницу, 7 сентября, сообщает «РБК-Украина» .

В частности, отменены следующие рейсы:

Рейс LH1493 Вылет в 05:35 из Киева – прилет в 07:30 во Франкфурт-на-Майне

Рейс LH2547 Вылет в 06:40 из Киева – прилет в 08:05 в Мюнхен

Рейс LH3005 Вылет в 15:55 из Киева – прилет в 17:40 в Дюссельдорф

Рейс LH2545 Вылет в 17:15 из Киева – прилет в 17:40 в Мюнхен

Рейс LH3004 Вылет в 11:30 из Дюссельдорфа – прилет в 15:05 Киев

Рейс LH2544 Вылет в 13:10 из Мюнхена – прилет в 16:25 Киев

Рейс LH2546 Вылет в 19:20 из Мюнхена – прилет в 22:35 Киев

Рейс LH1492 Вылет в 22:05 из Франкфурт-на-Майне – прилет в 11:30 Киев

Ранее «Главред» сообщал, что Lufthansa отменила 1200 рейсов в связи с забастовкой бортпроводников, начавшейся 4 сентября 2012 г.

Профсоюз бортпроводников требует повышения зарплаты и гарантий того, что рабочие места не будут переданы временным наемным работникам.

Напомним, первая забастовка бортпроводников прошла в аэропорту Франкфурта-на-Майне 31 августа с.г. Профсоюз настаивает на 5-процентном повышении оклада сотрудникам и пересмотре некоторых пунктов трудового договора. В свою очередь руководство Lufthansa пока готово увеличить оклады сотрудникам только на 3,5%.

фото: hrivna.info

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