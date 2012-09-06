Обвиняемый в убийстве Макар: они угрожали убить мою дочь

{1-} Евгений Краснощек, один из подсудимых по делу об изнасиловании и зверском убийстве Оксаны Макар, рассказал, что его принуждали взять вину на себя, угрожая жизни дочери.

Об этом сообщают «НикВести».

Также он заявил, что Оксану Макар задушил другой обвиняемый – Максим Присяжнюк, а сам он сначала взял вину на себя из-за угроз жизни дочери.

Краснощек также признался, что ему не единожды предлагали деньги за дачу показаний, которые бы оправдывали Присяжнюка.

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Кроме того, он рассказал, что не сообщил об истинном убийстве раньше, потому что с самого начала следствия по делу Макар ему и его семье поступали угрозы убить его ребенка, если он не возьмет всю вину на себя

Сам же Присяжнюк, по словам Краснощека, собирался «отмазаться» от дела с самого начала и верит в это до сих пор.

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«Про какую-то деревню рассказывает постоянно в Норвегии», - среди прочего, рассказал в суде Краснощек.

Также подсудимый отметил, что планы о том, чтобы сделать его главным подозреваемым появились еще на квартире, сразу после возвращения со стройки.

«Артем (Погосян, третий подозреваемый – прим.ред.) домой ушел, а Присяжнюк всю ночь кому-то названивал», - заявил Краснощек.

Также он заявил, что ему неоднократно поступали предложения, чтобы он отказался от своего адвоката, а взамен ему бы предоставили другого, который бы не мешал деятельности адвоката Максима Присяжнюка.

фото: novosti-n.mk.ua

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