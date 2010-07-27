Пьяный охранник перепутал автомобили с крупными зайцами

Нестандартный случай произошел в Херсонской области на трассе Симферополь—Харьков. В Геническом районе крепко выпивший охранник поля начал с расстояния 200 метров стрелять по проезжающим авто из охотничьего ружья, сообщает «Сегодня». «ЧП произошло на днях около полуночи вблизи поселка Коллективист, — рассказала сотрудник пресс-службы херсонской облмилиции Ирина Атаманенко.— Мы установили, что накануне 29-летний Игорь К., ранее судимый за кражи и отсидевший свой срок, выпил лишнего, а ночью ему захотелось охотиться. Жертвами стали проезжающий ВАЗ из Донецкой области и FIAT из Бердянска, которые, как рассказал на допросе задержанный, показались ему крупными зайцами. После стрельбы он понял, что «пробегали» вовсе не зайцы. Злоумышленник развернулся и, как ни в чем не бывало, пошел отсыпаться». Водители не пострадали, повреждены лишь их авто. После расстрела водители заявили о происшествии в милицию. На место ЧП выехали сотрудники местного райотдела, которые нашли стрелка, мирно спящим в своей сторожке. Рядом с ним стояло злополучное охотничье ружье. «Мужчина сначала отрицал, что расстреливал машины, но позже признался в содеянном. Эксперты установили, что по машинам стреляли именно из ружья охранника», — рассказали в пресс-службе. Если вину стрелка докажет суд, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.