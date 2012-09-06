Обвиняемый по делу Макар рассказал о пытках в милиции

{1-} Евгений Краснощек, один из обвиняемых в изнасиловании и зверском убийстве Оксаны Макар рассказал, как у него «выбивали» признание в отделении милиции.

Об этом сообщает портал «Провокация».

«Меня били по голове большой книжкой и заставляли во всем сознаться. Скорее, это была не книга, а какой-то том. Названия прочитать не успел. Бил какой-то мелкий, а большой стоял рядом. Фамилий не знаю. Они не представлялись. Потом мелкий сказал, что сейчас привезут мою жену, ты посмотришь, и во всем сознаешься»,– заявил подсудимый.

Также Краснощек рассказал о «пытках», которые к нему применялись во время задержания и о синяках, которые нигде не были зафиксированы.

По его словам, ими было покрыто все тело «от поясницы и до макушки».

Краснощек рассказал, что синяки появились, когда он упал с койки, отбив себе левую почку и правый глаз.

Также он рассказал о давлении, которое на него оказывал другой подсудимый – Максим Присяжнюк, «посоветовавший» ему отказаться от адвоката, поскольку тот якобы мешал работе защитника Присяжнюка.

«И вообще Присяжнюк мне сказал, что я должен брать все на себя еще в квартире, при любом раскладе, либо пострадают мои родные и близкие», – добавил Краснощек.

После этих признаний обвиняемого коллегия судей удалилась в совещательную комнату, объявив о перерыве в судебном заседании до 7 сентября.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на заседании суда Евгений Краснощек также рассказал, что душил Оксану Макар именно Максим Присяжнюк, а не сознаваться в этом с самого начала Краснощек решил после угроз жизни его дочери, которые поступали ему и его семье.

фото: novosti-n.mk.ua

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