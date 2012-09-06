Астронавты починили МКС с помощью зубной щетки и ершика

6 сентября 2012, 13:03

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Американские астронавты только со второй попытки решили проблему с заменой неисправного блока коммутации и восстановили в полном объеме энергосистему американского сегмента Международной космической станции (МКС).

Для этого они более чем на шесть часов вышли в открытый космос  и прибегли к помощи инструментов, сделанных из зубной щетки и ершика, сообщает РИА Новости.

Астронавт НАСА Санита Уильямс и ее японский коллега Акихико Хошиде в среду смогли поставить на штатное место резервный блок коммутации энергосистемы МКС MBSU, выполнив, таким образом, главную задачу нынешнего выхода в открытый космос и предыдущего, закончившегося неудачей 30 августа.

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Ранее из-за неисправности этого блока на американском сегменте станции работали только пять из восьми каналов энергоснабжения от солнечных батарей. К настоящему моменту новый блок уже включен и работает нормально.

На центральном сегменте S0 главной ферменной конструкции МКС находится четыре MBSU, которые представляют собой прямоугольные коробки весом около 100 килограммов. Они передают ток напряжением 160 вольт от восьми главных солнечных батарей станции на трансформаторы, где ток преобразуется в 120-вольтовый стандарт американского сегмента МКС. Блок MBSU-1 вышел из строя еще в конце 2011 года. Он продолжал работать, но система управления его «потеряла».

Ранее «Главред» сообщал, что 15 октября на МКС будут доставлены 32 рисовых рыбки - медаки. Их разведением займутся российские космонавты Евгений Тарелкин и Олег Новицкий, а также американец Кевин Форд.

фото: nasa.gov

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