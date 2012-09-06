Китайский министр оставил пилотам невероятные чаевые

{1-} Министр обороны Китая Лян Гуанле после недавней поездки в Индию оставил пилотам самолета невероятно щедрые чаевые – две тысячи долларов.

Об этом сообщает The Hindu.

Широкий жест министра пришелся на 3 сентября: Лян Гуанле и его делегации предстоял перелет из Мумбаи в Нью-Дели. Из-за неблагоприятных погодных условий (в тот день в регионе шли сильные дожди) управление воздушным судном с высокими гостями поручили пилотам ВВС Индии.

Лян остался доволен работой пилотов и после приземления вручил каждому из них по конверту.

Впоследствии, когда пилоты заглянули в конверты, они обнаружили в каждом из них по 50 тысяч рупий (900 долларов).

При этом индийский дипломатический протокол запрещает членам экипажа воздушного судна, перевозившего высокопоставленного гостя, принимать от него денежные подарки.

Как правило, члены международных делегаций знают это и предпочитают дарить членам экипажа недорогие сувениры.

«Китайский министр, видимо, был недостаточно хорошо знаком с регламентом приема гостей в Индии», - отмечает местная пресса.

Щедрые чаевые будут переданы в государственную казну Индии.

Отметим, что визит китайского министра в Индию продлился четыре дня. Чиновник встретился с индийскими военными, а также с министром обороны и премьер-министром Индии.

В ходе этого визита Индия и Китай договорились возобновить совместные военные учения, которые были прекращены четыре года назад.

Фото: The Hindu

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