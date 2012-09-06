МВД: водометы и автозаки закупили к Евро-2012, а не под выборы

{1-} В Министерстве внутренних дел заявили, что закупка водометов, автозаков и щитов не связана с грядущими парламентскими выборами, а была проведена к Евро-2012.

Об этом начальник управления массовых и спортивных мероприятий департамента общественной безопасности МВД Олег Матвейцов заявил УНИАН.

«Насколько мне известно, эти закупки проводились к Евро-2012. Но дело в том, что идут определенные процедуры – и деньги немного позже поступили, потому и закупки проходят в этот период», - отметил он.

Матвейцов подчеркнул, что закупка водометов плановая, не касается выборов и связана с оснащением новой техникой подразделений органов внутренних дел.

Ранее «Главред» сообщал, что МВД провело тендеры на приобретение оборудования и спецавтомобилей на 60,90 млн грн. Среди «обновок» - шесть водометных автомобилей, автозаки, заградительные турникеты и щиты.

В частности, 53 млн грн направлено на закупку автомобилей спецназначения, которые должны быть поставлены МВД до конца октября, когда в Украине должны пройти парламентские выборы. Это 54 заднеприводных кроссовера Ssang Yong Rexton по 260 тыс. грн, оборудованных радиостанциями Vertex VX-2100, системой спутникового позиционирования типа Дрозд-М1, видеокамерами и видеорегистраторами Smarty и мобильными компьютерами. Аналогичным оборудованием должны быть оборудованы 20 автобусов «Богдан» А202.10 и восемь автобусов ПАЗ 4234, приобретенные по 400 тыс. грн для перевозки бойцов МВД.

Также приобретено шесть водометных автомобилей на базе КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусов ПАЗ 4234 для перевозки задержанных и заключенных по 599 тыс. грн и пять автозаков на базе ГАЗ-3302 по 218 тыс. грн.

Милиция также приобрела 4800 противоударных щитов по 594 грн/ед, такое же количество комплектов для защиты рук и ног по 651 грн и тысячу заградительных металлических турникетов по 3570 грн/ед. Из этих турникетов длиной 1,5 м и высотой 1,3 м можно монтировать мобильные барьеры в местах большого скопления людей.

фото: ostro.org

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