Завтра Украину зальют дожди

{1-} В пятницу,7 сентября, погоду в Украине будет определять влажный, прохладный атлантический воздух и атмосферные фронты, перемещающиеся с запада в восточном направлении.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает «Интерфакс-Украина».

Пройдут кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в западных областях, а днем на Правобережье без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, на западе местами 6-8°; днем 16-21°, в южной части до 25°.

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В Киеве - ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днём 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 сентября самая высокая температура была 33,0 в 2008г., самая низкая 3,2 в 1914г.

В субботу, 8 сентября, без осадков, лишь в северо-западных и северных областях небольшой дождь.

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Ночью, утром на Правобережье местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма и Одесской области 13-19°; днем 16-22°, на юге и в Закарпатье 20-26°.

В Киеве небольшой дождь (днем местами). Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

6 сентября в 9 часов температура воды была в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.

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