Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар хочет уехать в Норвегию

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, который рассматривает дело об изнасилования и попытке убийства Оксаны Макар, главный фигурант этого дела Евгений Краснощек заявил, что другой обвиняемый - Максим Присяжнюк намерен уехать в Норвегию.

Сегодняшнее заседание началось с ходатайства гособвинения о проверке фактов физического и психологического давления в отношении подсудимого Краснощека, сообщают Podrobnosti.mk.ua.

Также представители прокуратуры заявили, что необходимо уточнить были ли телесные повреждения у Краснощека, которые не отражены в материалах уголовного дела.

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Адвокат подсудимого Лариса Завадская опротестовала ходатайство, ссылаясь на то, что ее подзащитный менять показания не собирается, и проверка будет носить лишь формальный характер.

Отвечая на уточняющие вопросы, Краснощек рассказал, что Присяжнюк предлагал ему отказаться от адвоката Завадской, потому, что та мешает работе его адвоката.

Про самого Присяжнюка, Краснощек рассказал, что он с самого начала был уверен, что уйдет от ответственности, и сейчас мечтает о путешествии: «Все время рассказывает про какую-то деревню в Норвегии»

Ранее «Главред» сообщал, что Краснощек заявил: Оксану Макар задушил Присяжнюк, а сам он сначала взял вину на себя из-за угроз жизни дочери. Краснощек также признался, что ему не единожды предлагали деньги за дачу показаний, которые бы оправдывали Присяжнюка.

фото: novosti-n.mk.ua

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