Украина завоевала уже 61 медаль на Паралимпиаде

Сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне завоевала уже 61 медаль.

Наша команда – на четвертом месте в общем зачете, в активе украинцев 23 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая награды, сообщает официальный сайт Игр.

В седьмой день соревнований золотую медаль в 80-километровой велогонке завоевал Егор Дементьев.

А в тройном прыжке третье место завоевал Руслан Катышев.

В общем зачете Украину опережают Китай, Россия и Британия. На пятки нашей команде наступает сборная Австралии.

Сегодня украинцы поборются за медали в плавании, легкой атлетике, фехтовании на колясках и настольном теннисе.

Фото: london2012.com

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