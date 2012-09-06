Украина завоевала уже 61 медаль на Паралимпиаде

Сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне завоевала уже 61 медаль.
Наша команда – на четвертом месте в общем зачете, в активе украинцев 23 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая награды, сообщает официальный сайт Игр.
В седьмой день соревнований золотую медаль в 80-километровой велогонке завоевал Егор Дементьев.
А в тройном прыжке третье место завоевал Руслан Катышев.
В общем зачете Украину опережают Китай, Россия и Британия. На пятки нашей команде наступает сборная Австралии.
Сегодня украинцы поборются за медали в плавании, легкой атлетике, фехтовании на колясках и настольном теннисе.
Фото: london2012.com
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