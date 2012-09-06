Обвиняемый в убийстве Оксаны Макар пожаловался, что подельники сговорились

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, который рассматривает дело об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар, главный фигурант этого дела Евгений Краснощек заявил, что именно другой обвиняемый - Максим Присяжнюк – задушил девушку. При этом третий обвиняемый – Артем Погосян об этом якобы тоже знает.

Краснощек заявил, что Присяжнюк той злополучной ночью угрожал ему, сообщают «Новости-N».

-Когда мы сидели на кухне, он мне сказал: «Ты же понимаешь, что в случае чего должен брать все на себя!» - передал слова своего подельника Краснощек. - Он сказал, что если будет что-то не так, пострадают мои родные.

Краснощек утверждает, что воспринял его слова всерьез, потому что хорошо знает Присяжнюка и на что способен этот человек.

Адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк спросил Краснощека — когда Присяжнюк с Погосяном успели сговорится против него, чтобы в случае задержания давать одинаковые показания? Евгений ответил, что у них было достаточно времени, и предположил, что его подельники могли договориться, пока он ходил предварительно осматривать стройку. Также Краснощек рассказал, что Присяжнюк с кем-то созванивался ночью.

Присяжнюк на это все реагировал то с улыбкой, то с раздражением. Размахивал руками, показывая свое возмущение, и пытался перебить Краснощека, выкрикивая с места, однако конвой пресекал нарушение дисциплины, делая Максиму замечания. Затем Присяжнюк лишь изредка поднимал руку, желая что-то сказать, но судьи на это не реагировали.

фото: podrobnosti.mk.ua

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