Биологи рассказали, как из-за Путина погибли и покалечились стерхи

Биологи, которые работают к Окском государственном природном биосферном заповеднике в Рязанской области, где выращивали краснокнижных журавлей-стерхов, сделали шокирующее заявление о том, что из-за полета с Владимиром Путиным несколько детенышей птиц были покалечены или погибли.

Об этом рассказала студентка биофака Мария Гончарова в блоге в социальной сети «Вконтакте», сообщает «Новый регион 2».

Специально для президентского полета журавлей-стерхов доставили в поселок Кушеват на Ямале, откуда позднее птицы отправятся на зимовку в Среднюю Азию.

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Журавлята и биологи в Окском заповеднике

«Я, конечно, глупая, но мне обидно, что все эти люди стебутся над нашими детьми-стершатами. Пудинга ругайте сколько влезет. Представьте, что он поехал фотографироваться с дрессированными сиротами, которых привезли в Сибирь в деревянных ящиках. И один из детей, его ожидаючи и тренируясь, попал в винт дельтаплана (отчего-то в Сибирь не повезли защиту для винта из Окского; после его гибели – привезли и установили). А между прочим, он был умный, осторожный, храбрый и умел заставить себя уважать. Звали его Ижма, – пишет Мария Гончарова. – Еще один сломал клюв и содрал когти о кривую вольерную сетку (а многие просто ободрались в кровь и щепки). А он был самый главный из птенцов, настоящий альфа-журавль. Его зовут Аргунь, он остался в заповеднике лечиться, и для него все теперь по-другому».

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Журавль Ижма погиб при тренировках, попав в винт дельтаплана

Журавль Омолой погиб из-за неправильной перевозки

«И еще один погиб из-за неправильной перевозки, когда мы их спасали от этих смертельно опасных вольер. А он был самым большим и сильным, в детстве – самым ленивым, порядком раздражал своим неуемным упрямством, и еще у него было темное пятнышко на правой радужке. Его звали Омолой. И по сути, все это – чтобы один раз пролететь с Пу», посетовала девушка.

В своем аккаунте «Вконтакте» Гончарова опубликовала и фотографии журавлей, которые погибли или были покалечены. Комментируя новости об удачном завершении полета Путина, биолог пишет: «Вот и вся недолга, ребята. Год адовой работы десятка-другого людей, несколько мертвых птенцов – и вот, счастливый финал».

Ннужно заметить, что позже девушка удалила это сообщение из своего аккаунта "Вконтакте".

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