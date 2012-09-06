В Одессе задержали мажора, сын депутата попался на краже

Сотрудники УБОПа задержали сына депутата Одесского облсовета Александра Кравца Дмитрия, которого в прошлом году амнистировали по делу о ДТП с жертвами.

По данным источника в правоохранительных органах, Дмитрия Кравца «взяли» за кражу оборудования из дорогих иномарок.

Начальника отдела по связям с общественностью облУВД Владимир Шаблиенко подтвердил информацию о задержании «мажора», добавив, что в отношении Кравца-младшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 185 УК – «кража, содеянная организованной группой или в особо крупных размерах» (наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества). Малиновский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время депутатский сын находится в изоляторе временного содержания горУВД и ждет отправки в СИЗО, сообщает Думская.

По словам собеседника, известный в определенных кругах под кличкой «Лимон» Дмитрий Кравец организовал преступную группу из нескольких человек, которая вскрывала элитные автомобили и выгружала оттуда всю технику. Ориентировку на розыск «мажора» выдал Хмельницкий отдел милиции.

В издании отмечают, что это далеко не первый эпизод преступной деятельности Кравца. Ранее он фигурировал как минимум в 13 уголовных делах, связанных с угоном машин, кражами, мошенничеством, подделкой валюты. Его неоднократно задерживали, судили, но всякий раз мужчина странным образом оказывался на свободе.

В сентябре 2011 года одесский суд не стал привлекать «Лимона» к уголовной ответственности по делу о ДТП. Тогда Кравец на автомобиле Mercedes с фальшивыми транзитными номерами, двигаясь по Фонтанской дороге на скорости 112 км/ч, сбил трех человек. Один из пострадавших погиб, а второй – остался инвалидом.

Напомним, трагедия произошла два года назад 22 августа 2009 года в Приморском районе Одессы. Сын депутата горсовета от Партии регионов Александра Кравца Дмитрий, управляя Mercedes’ом, совершил наезд на пешеходов.

На месте ДТП погиб 28-летний Василий Карпенко, 27-летняя Наталья Гусева с травмами попала в больницу. Свою вину Кравец признавать отказался, сказав, что двигался со скоростью 60 километров в час.

Семьям Карпенко и Гусевых удалось только добиться судебного решения о запрете Кравцу-младшему выезда за границу. Сегодня пострадавшие требуют от него возмещения ущерба: родители Василия — в $1 млн, а мама девушки Лариса Гусева — 1 млн грн.

Фото: dumskaya.net

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