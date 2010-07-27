На карьере под Краматорском трагически погибли школьники

Детские шалости на заброшенном карьере закончились гибелью несовершеннолетних парней в селе Приволье под Краматорском. Жизни мальчишек вечером 26 июля оборвала гигантская лавина песка. Пострадавших могло быть и больше. Но из пятерых двоим ребятам удалось выбраться из-под завалов самостоятельно — отделались легкими ушибами. А пока они бегали за помощью, их друзья 1997, 1998 и 1999 года рождения уже задохнулись, сообщает «Сегодня». Песчаный карьер был излюбленным местом подростков из Приволья - других развлечений в окрестностях села просто нет. Чтобы доказать свою смелость, ребята взбирались на самую верхушку и прыгали «рыбкой» по песчаному склону, а в воздухе крутили кульбиты. В злополучный вечер вторника компания парней как раз обустраивала свой импровизированный песчаный бассейн. Школьники выкапывали себе ступеньки, чтобы было удобнее взбираться на «вышку» для прыжков. Скорее всего, это и нарушило целостность склона, что вызвало смертельную лавину. От Краматорска до карьера добираться больше 30 километров, и машины со спасателями прибыли на место только к восьми часам вечера - примерно через час после трагедии. К этому времени жители села вместе с милицией уже откопали из завала тела двух парней. Поиски третьего затруднялись надвигающимися сумерками - пришлось установить в карьере аварийное освещение на автогенераторах. Спасательная группа - около 30 человек с собаками и экскаватором - лишь в девять вечера нашла тело последнего школьника. Участники операции признаются, что у ребят практически не было шансов на спасение - глубина карьера около 10 метров и стена песка такой высоты просто расплющила детей. Жители села говорят, что таким большим карьер стал лишь недавно. Выработки стояли заброшенными еще со времен Советского союза, но теперь через село проводят газопровод и, возможно, кто-то из нелегальных землекопов начал потихоньку подкапывать песок и продавать его на стройку. Сейчас обстоятельства, которые могли привести к трагедии, устанавливает милиция. «Естественно, мы не могли проигнорировать факт смерти троих детей. Идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело», - рассказала пресс-секретарь Краматорского горотдела милиции Лилия Фесенко. На время поисковой операции работники милиции поставили конвой вокруг злополучного карьера и никого к нему не подпускали. Возможно, впоследствии тут появится ограждение, чтобы не допустить новых трагических происшествий.