Кораблекрушение у берегов Турции: погибли около 60 человек

У побережья турецкой провинции Измир в Эгейском море в результате кораблекрушения погибли 58 нелегальных мигрантов. Всего на 15-метровом судне находились около ста человек. Спасателям удалось поднять из воды живыми 45 человек из них, в том числе женщину и двух детей.
Большинство из находившихся на судне были в закрытом трюме, пишет ИТАР-ТАСС.
По словам главы управы уезда Мендереса Тахсина Куртоглы, большинство из погибших были выходцами из Палестины. Также на борту затонувшего судна были граждане Сирии и Ирака.
Спасенные пассажиры рассказали, что организаторы рейса обещали обеспечить их доставку в Великобританию.
Организаторами перевозки нелегальных мигрантов оказались двое граждан Турции, арендовавшие судно у местных рыбаков. Они уже арестованы и дают показания.
Как ранее писал Главред, 13 марта потерпел крушение пассажирский паром в Бангладеш, на борту которого также находилось около 250 человек. Число погибших в той катастрофе, по официальным данным, достигло 123 человек.
фото: nationalturk.com
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