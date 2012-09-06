Виталий Кличко рассказал о своем секретном талисмане

{1-}Украинский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко в преддверии боя с Мануэлем Чарром рассказал о профессиональном боксе и о своем талисмане.

"Я, как и многие спортсмены, суеверен. Но о своих маленьких тайнах стараюсь не говорить. Талисман есть - подкова, которую я перед боем кладу в правую перчатку", - осказал боксер, пишет Sportbox.ru.

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По словам Кличко, "Чарр очень силен и быстр. - Но у него есть один слабый момент - отсутствие богатого опыта. А он очень важен в любом виде. Ты должен постоянно предусматривать действия противника. Профессиональный бокс - это не обмен ударами, а тонкая игра психологии и физики. Не всегда молодость является большим плюсом. Тем более в тяжелом весе, где спортсмены нередко показывают свой лучший результат уже после 30 лет, вступив в пору зрелости", - сказал он.

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Напомним, что бой Кличко - Чарр пройдет в СК "Олимпийский" в Москве 8 сентября. В Украине поединок покажет телеканал "Интер". Начало трансляции в 23:00.

Как сообщал Главред ранее, 7 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет церемония взвешивания Кличко и Чарра.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

Напомним, 40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе. Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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