Украинские легкоатлеты требуют уволить президента федерации

{1-} Украинские легкоатлеты после Олимпиады в Лондоне требуют отставки президента Федерации легкой атлетики Валерия Борзова.

Об этом заявили участники и призеры Олимпийских игр в Лондоне и Пекине, передает УНИАН.

В частности, бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете и серебряный призер Чемпионата Европы-2010 Елизавета Брызгина рассказала, что в Украине сложилась ситуация, когда спортсмен, выиграв чемпионат Украины, не имеет никакой гарантии, что именно он представит свою страну на Олимпиаде.

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Брызгина подчеркнула, что спортсмены требуют к себе соответствующего отношения, как к представителям Украины. По ее словам, Борзов «достаточно времени пробыл на этом посту. Ничего не сделано, становится только все хуже и хуже».

Также Брызгина отметила, что спортсмены несколько лет неоднократно пытались улучшить свое питание во время тренировочных сборов.

«Спортсмены многократно задавали вопрос старшим тренерам», - сказала она и добавила, что те, в свою очередь, просили не поднимать шумиху по этому поводу, иначе спортсменов лишат возможности поехать на Олимпиаду и Чемпионат мира.

Участник четырех последних Олимпийских игр, бронзовый призер Олимпиады-2008 по прыжкам с шестом Денис Юрченко отметил, что нехватка финансирования в сфере спорта приводит к проблемам с оборудованием, стадионами и тренировочными спортивными базами.

Личный тренер бронзового призера Олимпиады-2012 Кристины Стуй, Сергей Басенко, возмущен тем, что на практике личные тренеры олимпийских призеров недополучают средства из «президентской премии» - часть этих средств идет на «тренерский штаб», в который входят даже те, кто не имел никакого отношения к подготовке спортсмена.

«Почему наше руководство забирает у нас эти премии? Всем говорят: не говорите об этом. Так было и будет», - рассказала олимпийская чемпионка Пекина-2008 в семиборье Наталья Добрынская.

Она отметила, что если в Украине не будет популяризироваться легкая атлетика, это может привести к ее упадку.

Напомним, 6 сентября председатель Госслужбы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин заявил, что специальная комиссия выявила правонарушения должностными лицами сборных команд Украины во время сборов и соревнований по легкой атлетике.

На время проведения проверки были отстранены работники сборных команд Украины, в частности: тренеры Валерий Александров, Александр Апайчев, Павел Бардаков и Константин Степанцов, а также начальник команды Руслан Руссу.

Фото: atletika.yalta.ua

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