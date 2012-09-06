На Днепропетровщине во время учений убили лейтенанта

{1-}На Днепропетровщине во время учений на территории военного полигона, который находится в пгт Гвардейское, погиб 24-летний старший лейтенант. ЧП произошло 5 сентября.

Об этом сообщил источник в военной прокуратуре, пишет "Сегодня".

По словам местных жителей, военнослужащий получил смертельное ранение в лицо осколком разорвавшейся гранаты, выпущенной из гранатомета. "К воинской части 5 сентября приехало очень много автомобилей милиции, говорят, что ведется расследование по факту гибели военнослужащего. Это ЧП — сейчас самая обсуждаемая тема в Гвардейском. Ведь непонятно, как лейтенант мог оказаться на линии огня", — говорит местный житель Владимир.

Узнать официальную информацию о ЧП не удалось. В региональном медиацентре Минобороны сообщили, что прокомментировать случившееся смогут только 7 сентября.

Напомним, в августе 2007 года на этом полигоне взорвалась мина и серьезно пострадали пятеро военнослужащих. По словам тогдашнего военного прокурора Днепропетровского гарнизона Германа Бухтиарова, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Как сообщал ранее Главред, 18 июля в Черновицкой области погиб солдат срочной службы.

Тело младшего сержанта 300-того механизированного полка поздно вечером нашли на военном полигоне, который находится в 25 км от места дислокации полка.

По неофициальным данным, рядовой пропал еще в пятницу, 13 июля, и только через шесть дней его нашли мертвым.

Как удалось выяснить, погибший родом из Днепропетровской области, ему оставалось 2 недели до окончания службы.

фото:chitay.net

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