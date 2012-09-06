Украинцы смогут оформлять квартиры почти без БТИ

{1-}С 1 января 2013 года нотариусы смогут самостоятельно регистрировать права на недвижимость. Как сообщалось ранее, Кабмин, по словам министра юстиции Александра Лавриновича, уже подвел базу подзаконных актов под выполнение нового закона, пишет Сегодня.

Украинцы смогут подавать документы на регистрацию недвижимости в электронном виде, сроки на регистрацию сократили с 14 до 5 дней, кроме того, оформить документы можно будет в любом городе, независимо от места нахождения квартиры или дома. Но самое главное: теперь покупателю не нужно будет после сделки идти в БТИ и стоять в очередях, чтобы зарегистрировать купленную квартиру. Работу БТИ выполнят нотариусы.

«Нотариусы получат ключи доступа (за них придется заплатить) к Госреестру прав собственности на имущество, где они смогут изменить данные о владельце», — сказал директор Всеукраинской ассоциации БТИ Дмитрий Павленко.

«Человек понесет к нотариусу только техпаспорт на дом или квартиру и свои документы, – сказал юрист Владимир Столитний. – Оформив сделку, нотариусы тут же в дистанционном режиме меняют собственника недвижимости. Это убирает целую коррупционную схему, когда люди платят посредникам 200 грн за переоформление доверенности, чтобы за них сбегали в БТИ и там тоже заплатили, чтобы быстрее решить вопрос. Теперь все это за 15 минут сделает нотариус. Но посмотрим, как это будет реализовано: даже самый лучший закон можно зарубить в процессе исполнения».

За БТИ по-прежнему останется оценка имущества. «Функция регистрации имущества у БТИ нивелируется. Они будут заниматься оценкой имущества и инвентаризацией (выдачей и обновлением техпаспортов)», — отметил Павленко.

По его словам, обновлять техпаспорт перед продажей имущества закон не требует, но этого захотят сами нотариусы: «Они не будут проводить сделку со старым техпаспортом, ведь теперь они понесут ответственность за недостоверные данные в нем». Поэтому перед сделкой сходить в БТИ таки придется.

По данным экспертов, услуги нотариусов в связи с нововведением подорожают: минимальный объем страхования их ответственности увеличен почти в 7 раз, до 1000 минимальных зарплат (около 1,1 млн грн). Страхование ответственности становится обязательным, и затраты на него, вероятно, лягут на плечи клиентов. «Но даже если проведение сделки и регистрация будут дороже, это все равно решит для людей кучу проблем: не придется отпрашиваться с работы по три раза, тратить нервы в очередях», — сказал юрист.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович потребовал от Кабмина уменьшить количество разрешительных документов и справок от БТИ.

фото: litsa.com.ua

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