В театре Ивана Франко представили преемника Богдана Ступки

{1-}Коллективу театра им. Ивана Франко в среду, 5 сентября, представили нового руководителя. Станислав Моисеев заменит Богдан Ступка, который умер в июле текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины, пишет УНН.

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"Назначение Станислава Моисеева художественным руководителем - это воля Богдана Ступки. И мы должны ее выполнить", - сообщил министр культуры Михаил Кулиняк.

Министр призвал артистов "сохранить и приумножить свою профессиональную славу" театра имени Франко и предложил коллективу поддержать его инициативу о присвоении имени Богдана Ступки сквера возле театра и культурному украинскому центру в Москве.

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В свою очередь Станислав Моисеев, который с 1996 года был художественным руководителем киевского Молодого театра, заверил, что приложит максимум усилий, чтобы продолжить дело предшественников.

Напомним, народный артист Украины и СССР Богдан Ступка, который руководил театром 11 лет, умер 22 июля 2012 года в Киеве на 71-м году жизни и похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

фото: Киевский академический Молодой театр

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