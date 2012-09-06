Ученые подсчитали идеальное количество любовников для человека

{1-}Ученые подсчитали, сколько секс-партнеров в идеале должен за всю жизнь иметь человек. Оказалось, что поводов для паники нет, сообщает Daily Mail.

Примерно половина участников опроса считают, что 10 – это нормальное число. При этом 42% мужчин и 36% женщин заявили, что они предпочитают любовников с более коротким "списком побед".

Такие данные опубликовал один из популярных западных сайтов знакомств, который провел опрос среди тысячи представителей обоих полов о том, какое количество сексуальных партнеров должно быть у человека, с которым они потенциально могли бы закрутить роман. Интересно, что мнения мужчин и женщин по этому вопросу, как оказалось, практически совпадают.

Большинство пользователей портала одинаково негативно относятся к "блудницам" и "донжуанам": если человек за свою жизнь сменил слишком много половых партнеров, то отношение к нему в лучшем случае настороженное. Обычно же и мужчины, и женщины не хотят иметь дел с такими "героями-любовниками".

Отвечая на вопрос, сколько же секс-партнеров должен иметь нормальный человек и хотят ли они знать точное количество бывших любовников своих нынешних партнеров, подавляющее большинство участников исследования ответили отрицательно. Лишь 30% мужчин и 35% женщин заявили, что с удовольствием узнали бы о том, с кем спали их "вторые половинки".

фото: tsn.ua

Новости по теме:

Ученые: подростковый секс вреден для здоровья



Ученые выяснили сексуальные тайны женщины по ее походке



Человек одинаково реагирует на пищу, секс и наркотики - ученые

