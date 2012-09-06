Под вечер центр Киева застрял в пробках

{1-}Вечером 6 сентября, центр Киева был практически парализован из-за ремонтных работ, погодных условий, ДТП и увеличения количества автомобилей после завершения сезона отпусков.

Водители вынуждены стоять на одном месте в течение 30 и более минут, сообщает ТСН.ua.

По свидетельству очевидцев, автовладельцы, попавшие в дорожную ловушку, очень нервничают. Они звонят знакомым и предостерегают не ехать в те районы, где блокировано движение. Также водители внимательно слушают радио, пытаясь узнать о масштабах проблемы и возможных вариантах объезда пробок.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в Киеве сейчас сложилась 5-балльная ситуация с заторами. Они практически отсутствуют в отдаленных районах, лишь на левом берегу из-за ДТП затруднено движение на Ленинградской площади. Из-за аварии в районе метро "Левобережная" фактически "стоит" весь мост Метро и прилегающие улицы.

Ремонтные работы и несколько ДТП парализовали Набережное шоссе и практически весь Московский проспект. В пробке стоит Крещатик, Бессарабская площадь, часть бульвара Шевченко и немало других улиц вокруг. Красным цветом на карте "Яндекс" также обозначено чуть ли не половину улиц Подола. Тянучка возникла на Кловском спуске, там машины движутся со скоростью 10-20 км/ч.

Водители надеются, что с завершением часа-пик пробки уменьшатся и движение в центре города будет восстановлено.

фото: news.liga.net,

Новости по теме:

Дорогу в Крым перекрыли на ремонт, автотуристы стоят в пробке



Азаров заявил, что стоит в пробках, «как и все»



Движение на Почтовой площади парализовано: как объехать пробки



