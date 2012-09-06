Женщина отстрелила насильнику пенис и отрезала голову

{1-}В Турции женщина жестоко отомстила обидчику, который ее изнасиловал. Она застрелила его, а после этого отрезала ему голову и понесла ее за волосы в многолюдный парк в своей деревне. 26-летняя Невин Йилдирим ожидает суда по делу об убийстве мужчины, которое она совершила в его доме, сообщает британская газета The Daily Mail.

По рассказу Невин, Нуреттин Гидер впервые напал на нее через несколько дней после того, как ее муж уехал на заработки в другой город. Он угрожал ей пистолетом и грозился убить ее детей, двух и шести лет. Обидчик насиловал женщину целых 8 месяцев, а когда она забеременела, сделал ее обнаженные фотографии и обещал отправить их ее родителям, если она не будет молчать. Но женщина решила таки прекратить издевательства.

Когда в следующий раз Гидер забрался через окно в ее дом, она выстрелила в него: "Он упал на пол. Начал кричать на меня. Я отстрелила ему половые органы. Он заткнулся. Я знала, что он мертв. Затем я отрезала ему голову".

Женщина сделала 10 выстрелов, из которых несколько были направлены в пах. Когда насильник был уже мертв, она еще ударила его ножом в живот. Потом она отрезала ему голову, взяла за волосы и понесла в центральный парк своей деревни. Она сказала шокированным посетителям кафе в парке: "Не обсуждайте меня за моей спиной, не шутите с моей честью. Вот голова мужчины, который шутил с моей честью".

По словам Невин, она не хотела обращаться в полицию, поскольку боялась, что ее будут презирать. Поэтому она решила сама постоять за свою репутацию. Она уверена, что теперь никто не будет обижать ее детей в школе, и их будут называть "дети женщины, которая отстояла свою честь".

Женщина сейчас на пятом месяце беременности и требует, чтобы власть разрешила избавиться от ребенка насильника, хотя срок уже на четыре недели превысил позволенный в стране для абортов. Группы женщин в Турции теперь считают Невин героиней.

Фото: The Daily Mail; видео: edition.cnn.com

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