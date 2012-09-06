В Крыму запретили похмеляться на Новый год и день рыбака

{1-}В Крыму, в г. Керчи предприятиям торговли запретили продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и пива (кроме пива в пластиковой таре) в установленные праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе Керченского горсовета, согласно решению исполкома продажа алкоголя будет запрещена в местах и на время проведения массовых мероприятий с привлечением значительного количества граждан 1 мая (с 8:00 до 11:00), 8 мая (с 18:00 до 11:00 9 мая), на День молодежи (последнее воскресенье июня, с 18:00 до 24:00), на День рыбака (второе воскресенье июля (с 18:00 до 24:00) и на День города - с 18:00 до полуночи, пишут «Комментарии»

Стоит отметить, что продажа алкогольних и слабоалкогольных напитков будет запрещена также в, пожалуй, самый главный праздник – Новый год, точнее - 1 января - с 8 утра до 15:00.

В решении горсовета также отмечается, в случае нарушения требований действующего законодательства Украины в отношении ограничения реализации алкогольных напитков на территории Керчи, разрешительный орган принимает решения об отмене раннее выданного разрешения на размещение на территории объектов благоустройства Керчи строений и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения.

Напомним, Президент Виктор Янукович потребовал увеличить штрафы за продажу спиртного и сигарет несовершеннолетним до 68 тыс. гривен с одновременным лишением лицензии на торговлю.

фото: .tsn.ua

Новости по теме:

Поступления в бюджет от акцизного налога на алкоголь выросли почти на 15%



На киевских остановках запретят продажу алкоголя и сигарет



Из-за плохой жизни украинцы стали пить больше водки



40% украинских детей употребляют алкоголь



Янукович хочет увеличить штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям

