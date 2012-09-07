Сегодня – годовщина гибели хоккеистов «Локомотива» под Ярославлем

7 сентября 2012, 06:52

В пятницу, 7 сентября, исполняется годовщина со дня гибели основного состава ХК «Локомотив» (Ярославль), который вылетал на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ в Минск. Самолеты Як-42 разбился при взлете у аэропорта Туношна.

На борту самолета было 45 человек: 8 членов экипажа и 37 пассажиров - спортсмены, тренеры, врачи, обслуживающий персонал. В трагедии выжило двое - хоккеист Александр Галимов, который скончался через пять дней в больнице, и бортпроводник Александр Сизов.

Напомним, накануне  Следственный комитет России предъявил обвинение по делу об авиакатастрофе под Ярославлем бывшему заму гендиректора авиакомпании «Як Сервис» Вадиму Тимофееву.

Представитель СК Владимир Маркин заявил, что чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По словам представителя СК, «следствием установлены причины авиакатастрофы, произошедшей в сентябре 2011 года».

«Помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета из аэропорта Туношна Ярославской области, установлено, что экипаж самолета был допущен к выполнению рейса сотрудниками эксплуатировавшей воздушное судно авиакомпании «Як Сервис» с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта», — заявил Маркин.

По версии следствия, Тимофеев, который отвечал за организацию летной работы, организацию тренировок и квалификационных проверок пилотов, обладал правом допуска экипажей к полетам и правом их отстранения.

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«Изучив все обстоятельства и факты, предшествовавшие трагедии, следователи установили, что экипаж был допущен Тимофеевым незаконно, в нарушение правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта и на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов», — отметил Маркин.

Допуск командира судна был оформлен Тимофеевым на основании сфальсифицированных документов, второй пилот на тот момент не окончил переобучение на самолеты Як-42.

фото, видео: championat.com, vesti.ru

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