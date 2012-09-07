Казахское образование: Гагарин был англичанином, американцем либо испанцем

{1-} В казахском учебнике по английскому языку для 5-го класса допущена курьезная ошибка: на вопрос о первом космонавте даны сразу три неправильных ответа. По мнению авторов учебника, Юрий Гагарин был англичанином, американцем либо испанцем.

Учебник был переиздан в 2010 году тиражом 43 тысячи книг. Как заверили в книгоиздательстве «Атамура», они не имеют никакого отношения к ошибке, допущенной в учебном издании, и пообещали разобраться с этим, сообщает Tengrinews.

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«Это не у руководства, а у автора учебника надо спросить. Я не думаю, что это они по неведению сделали, что не знали, какой национальности Гагарин. Если бы там буква была пропущена, можно было бы сказать, что техническая ошибка, вина редактора или корректора», - прокомментировала вице-президент корпорации «Атамура» Гульбаршын Жарылгасимова.

Руководитель также пояснила, что ошибка в учебнике по английскому языку может быть исправлена только лишь к 2014 году, так как книги эти переиздаются один раз в четыре года. «Да и то впереди 12-летка, может, и не будет (переиздаваться - Ред.). 12-летнее обучение будет и уже учебники другие будут, и программа другая, возможно, учебник последние годы существует», - отметила Жарылгасимова.

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По словам вице-президента корпорации, авторы книг всегда работают в процессе создания учебников параллельно, и их учебники проходят экспертизу в Министерстве образования и науки. Помимо этого, Жарылгасимова пояснила, что подобные ошибки довольно дорого обходятся в финансовом плане. Поменять одну страницу невозможно - исправляется весь печатный лист-блок, поэтому это стоит довольно дорого.

Ранее «Главред» сообщал о другом курьезе. В Кувейте на гран-при по пулевой стрельбе Азиатской конфедерации стрельбы, вместо гимна Казахстана организаторы включили пародийный «гимн» из фильма «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана».

фото: tengrinews.kz

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