Украина уже завоевала почти 70 медалей Паралимпиады

{1-} В четверг, 6 сентября, напроходящих в Лондоне Паралимпийских играх украинские спортсмены еще завоевали 9 медалей - пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

Команда Украины с 27 золотыми, 18 серебряными и 23 бронзовыми наградами (в целом 68) занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, сообщает радио «Свобода».

Золотые медали завоевали Роман Павлик (бежал на 200 метров; у него уже есть еще одно золото и две бронзы на этих Играх), Юрий Царук (бежал на 200 метров; он уже имеет еще одну золотую медаль на этих Играх), Егор Дементьев (велоспорт, шоссейные гонки с групповым стартом; он уже имеет еще одну золотую медаль на этих Играх), Виктор Смирнов (плавание на 100 метров баттерфляй; он уже имеет бронзовую медаль на этих Играх) и Геннадий Бойко (плавание на 50 метров на спине).

Серебряную медаль завоевал Андрей Калина (плавание на 200 метров комбинировано; он уже имеет золотую медаль на этих Играх).

Бронзовые медали завоевали Инна Стрижак (бежал на 200 метров; она уже имеет серебро и еще одну бронзу на этих Играх), Руслан Катышев (тройной прыжок; он уже имеет золотую медаль на этих Играх) и Александр Головко (плавание на 50 метров на спине).

фото: paralympic.org.ua

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