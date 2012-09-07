Полтавщину терроризируют чупакабры, похожие на кенгуру

{1-} Жители села Бондари Полтавской области подняли тревогу и заявили о нашествии чупакабр — неимоверной силы хищников с туловищами кенгуру и большими клыками, сообщает «Сегодня».

«На днях мы с сыном пошли в лес за грибами. Проходили мимо заброшенного дома, где жила раньше наша бабушка, и сын решил туда зайти. Взобрался на чердак и увидел там шесть мумифицированных останков неизвестных животных — одно большое и пять маленьких. Получается, что они жили рядом с нами! — рассказала жительница Бондарей Людмила Фанаськова. — У этих животных передние лапы короткие, а задние — длинные, острые зубы загнуты полукругом, а морды — как у собак породы лайка. Плюс у большого животного очень длинный хвост».

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По словам Людмилы, она сразу обратилась за помощью к куме: «Попросила ее выяснить в интернете, что это за чупакабра. Позже мой брат-охотник сказал, что это точно не лиса, потому что икла у лис прямые, а у этого животного — загнутые полукругом и очень острые. А еще мы вспомнили, что в соседнем селе были найденны задушенными кролики. Неизвестное животное просто разгромило клетки последних».

Местные власти тоже обеспокоены. «Я выезжал и фотографировал этих животных, чтобы показать специалистам», — сказал поселковый председатель Анатолий Цилык.

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Однко специалисты Института зоологии НАН Украины сообщили, что новости о чупакабрах им надоели и у жителей Бондарей нет поводов для опасений.

«Это обычная, облезлая от времени лисица, только не понятно, зачем ее туда, на чердак, забросили. Впрочем, сейчас заниматься вычинкой лисиц невыгодно — их мех стоит около ста гривен, а раньше — 100 долл.. Поэтому охотники, застрелив лису, часто даже не забирают ее себе», — сказал завотделом фауны и систематики позвоночных Института Глеб Гаврись.

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«Что касается убитых кролей, то это обычно работа каменной куницы. Эти животные в последнее время перешли в города, я видел такую на Дарнице в Киеве, на крыше 4-этажки. Впрочем, чтобы утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью, нужно провести экспертизу», - рассказал биолог.

Ранее «Главред» сообщал, что сообщения о неизвестных хищниках поступают из разных регионов Украины, но зоологи пока не признают в этих животных неизвестных науке чудовищ.

фото: Анатолий Цилык / segodnya.ua

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