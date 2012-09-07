Сегодня Украину зальет дождями

{1-} В пятницу, 7 сентября, в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы, только ночью в западных областях, а днем на Правобережье обойдется без существенных осадков, сообщает «Сегодня».

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Кроме северных и западных областей, местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, на западе местами 6-8°; днем 16-21°, в южной части до 25°.

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В Киеве - ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днём 17-19°.

Ранее «Главред» сообщал, что такую погоду в Украине будет определять влажный, прохладный атлантический воздух и атмосферные фронты, перемещающиеся с запада в восточном направлении.

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