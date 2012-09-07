Нетбуки объявлены «устаревшими», их заменят планшеты

{1-} Крупнейшие мировые производители нетбуков Asus и Acer решили закрыть их производство. Исполнительный директор тайванской Asustek Джерри Шени объявил о намерении распродать все остатки устройств серии Eee PC и не больше разрабатывать новые модели.
Аналогичную информацию сообщил источник в Acer. Официальных подтверждений от компании пока не поступало, сообщает «Коммерсантъ-Украина».
Причиной отказа стало падение спроса, ведь пользователи все чаще покупают более удобные планшетные ПК.
Уход с рынка нетбуков его пионера, Asus, будет критичным, отмечают аналитики.
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Планшеты замещают нетбуки и на украинском рынке. По данным розничной сети «Цитрус», их доля в совокупных продажах мобильных ПК в июне 2012 года составила 9% по сравнению с 16% в мае 2011 года.
Ранее «Главред» сообщал, что в ожидании наступления экономического кризиса украинцы стали покупать меньше компьютеров и в основном выбирают дешевые модели. В свою очередь продавцы компьютерной техники ожидают падения продаж. Несбывшиеся прогнозы роста рынка в первом полугодии привели к накоплению на складах излишков, что заставляет розницу снижать цены.
фото: iphones.ru
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