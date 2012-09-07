В России пьяный дебошир искусал полицейских

{1-} В России пьяный дебошир при задержании искусал полицейских. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного лица. Задержанным оказался 21-летний парень, житель Колывани в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В сообщении говорится, что накануне 21-летний местный житель, прибыв на такси к своему дому, отказался рассчитаться с водителем.

"Пассажир был пьян и вел себя весьма некультурно - в ходе конфликта с таксистом он грубо бранился и пытался спровоцировать драку. Водитель сообщил о произошедшем диспетчеру, а тот, в свою очередь, - в полицию", - отметили в главке.

При доставлении в отдел МВД России по Колыванскому району 21-летний мужчина оказал сопротивление, укусив одного полицейского за руку, другого - за спину в область лопатки. "Укусы были серьезные, он прокусил кожу", - уточнили в пресс-службе.

На задержанного пришлось надеть наручники.

По факту нападения на сотрудников полиции проводится проверка, материалы которой будут переданы для принятия решения в следственные органы.

"Молодому человеку грозит, кроме административной ответственности за мелкое хулиганство, уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал Главред ранее, в московской полиции заявили, что оппозиционер Гарри Каспаров укусил прапорщика, который был вынужден обратиться за медпомощью. Каспаров категорически опровергает эту информацию. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил привить от бешенства пострадавшего полицейского.

Полиция Москвы готовит материалы в Следственный комитет в связи с инцидентом.

"Мы подтверждаем, что один из сотрудников 2-го оперативного полка ГУМВД России по Москве был укушен гражданином Каспаровым при задержании у здания Хамовнического суда", - сказал представитель главка.

Фото: chern.su

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