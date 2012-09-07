Из-за рекламы больные пьют обезболивающее, а умирают от шока сердца – эксперт

{1-} Не имея возможности проконсультироваться с врачом, больные принимают рекламируемые препараты, а потом умирают от совершенно других болезней.

Так в комментарии «Главреду» заявил врач анестезиолог-реаниматолог, эксперт сектора здравоохранения Фонда общественной безопасности Виталий Скороходов, комментируя запрет рекламы безрецептурных медицинских препаратов.

Эксперт отметил, что в рекламных роликах, которые крутят по телевизору и радио, в основном представляются не медикаменты, а биологически активные добавки. БАДы, как объяснил врач, это – не лекарства, а пищевые добавки, которые не имеют целью вылечить, а «должны обеспечивать человеку комфортный уровень жизни».

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«За рубежом они продаются не в аптеках, а в супермаркетах в отделах продуктов питания. Таким образом, рекламой просто вводят людей в заблуждение: они думают, что это лекарство, а на коробочке крохотными буквами написано, что это БАД. Эти средства не проходят фармконтроля и регистрируются как пищевые продукты», – рассказал Скороходов.

Эксперт считает, что рекламу таких добавок нужно запретить, или же оставить, но при условии, что обязательно будет указываться, что рекламируемый препарат – не лекарство, а БАД. «БАДы как раз запретить не смогут, потому что, по сути, это не реклама лекарства. Ведь тогда придется принимать отдельный закон о запрете рекламы БАДов, по сути дела, пищевых продуктов. Если запретят рекламировать БАДы, тогда, выходит, надо запрещать и рекламу сыра, колбас и прочих продуктов», – отметил врач.

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Однако Скороходов считает, что сегодня многие украинцы просто не могут добраться до врача. «В результате нынешней реформы системы здравоохранения закрываются поликлиники, больницы, особенно – в сельской местности. В итоге люди поставлены в такую ситуацию, когда им не с кем посоветоваться, и для них доктор один – телевизор», – резюмировал он.

Запрет рекламы обезболивающих препаратов, по словам эксперта, – «палка о двух концах». С одной стороны, когда у человека что-то болит, он должен знать, что ему принять. Но с другой – он обязательно должен советоваться с врачом. «Потому что даже инфаркт может маскироваться под гастроэнтерологическую форму: вроде бы болит живот, а у человека – инфаркт. Он пьет «Но-шпу», какие-то обезболивающие таблетки, а в итоге умирает от кардиогенного шока», – добавил Скороходов.

фото: medlinez.ru

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