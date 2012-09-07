Новые подробности ареста одесского мажора

{1-}Cына депутата Одесского облсовета Александра Кравца Дмитрия уже трижды амнистировали, хотя по закону можно лишь один раз, пишет Сегодня.

По словам юристов, вполне возможно, что и на этот раз депутатский сын не задержится надолго за решеткой. «По закону, человек имеет право на амнистию лишь единожды (к Кравцу применялась трижды. — ред.). Но наше законодательство имеет много прецедентов, когда юристы находят лазейки благодаря тому, что законы противоречат друг другу», – сказал адвокат Олег Засядьвовк. Так, Кравца уже сейчас могут выпустить из СИЗО по состоянию здоровья – он страдает тяжелой формой сахарного диабета.

Как сообщал ранее Главред, 37-летний Дмитрий, который три года назад насмерть сбил одессита Василия Карпенко и покалечил его подругу Наталью Гусеву, взят под стражу за кражу в особо крупных размерах.

Ряд СМИ сообщают, что речь идет о 4 млн грн. Интересно, что мнения наших источников в одесской милиции относительно предмета грабежа расходятся. Одни уверяют, что Кравец позарился на бытовую технику на складе, другие говорят: внимание Дмитрия привлекли плавильные печи. Якобы он взял их на починку, но решил не возвращать, а сдал на металлолом.

«Кравец арестован по ст. 185 ч. 5 УК — это кража, совершенная в особо крупном размере или организованной группой», — заявил нам глава пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко. Если Кравца признают виновным, ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Сейчас сын депутата находится в СИЗО. По информации источника, он уже опротестовал решение о задержании.

У Дмитрия Кравца — богатое криминальное прошлое, о чем свидетельствуют копии документов из различных правоохранительных структур (в распоряжении редакции. — ред.). Так, в 2009-м на Кравца в милицию пожаловался житель Днепропетровска, обвиняя того в краже двух автокранов. В итоге Дмитрий проходит по делу как свидетель. А до этого он занимался подделкой валюты. Согласно документам, Кравец из двух купюр номиналом $5 сделал две купюры по 50 «баксов» и рассчитался ими на рынке в городе Рени. Тогда дело закрыли, а сына депутата передали на поруки. В том же году Кравец опять попадает в поле зрения милиции – теперь за контрабанду. Исход такой же: передан на поруки (то есть производство по делу закрыли – ред.).

Судя по документам МВД, Кравец (в криминальных кругах его называют Лимон) 16 раз вступал в конфликт с законом. Замешан в 12 уголовных делах по угону машин, кражах и аферах и трижды амнистирован. В 1998-м одесская милиция обвиняла Кравца в краже личного имущества. Тогда его снова взяли на поруки. В том же году Дмитрий вновь преступает закон – его обвиняют в воровстве документов и вымогательстве с применением насилия.

В 1999 году Малиновский райсуд Одессы признал его виновным в этих преступлениях и приговорил к 2,6 года лишения свободы с отсрочкой приговора. В том же году он попал под амнистию. Между тем, Дмитрий и дальше продолжает нарушать закон. В официальном ответе прокуратуры Одесской области на запрос Ларисы Гусевой, дочь которой пострадала в ДТП с Кравцом, черным по белому написано: за 2006—2007 годы в отношении сына депутата возбуждено 12 уголовных дел — за незаконное завладение автотранспортным средством в составе организованной группы с применением насилия. Но в 2009-м Кравец опять попадает под амнистию. Амнистию к нему применяют и в 2011 году — вместо 6 лет тюрьмы за аварию со смертельным исходом, как того требовал прокурор. Дмитрия отпустили на свободу из-за наличия троих несовершеннолетних детей.

фото: atv.odessa.ua; идео: tsn.ua

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