Нардеп: отмена рекламы лекарств - очередная дурость власти

{1-} Запрет рекламы безрецептурных лекарств нарушает право человека на информацию, право гарантируемое многими международными конвенциями. А ее отмена – это «очередная дурость власти, которая сама не ведает, что делает в медицине и здравоохранении»

Об этом в комментарии «Главреду» заявил член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, министр здравоохранения в оппозиционном Кабмине Сергей Шевчук.

«Люди имеют право знать, какие в мире существуют медикаменты, чем они отличаются друг от друга. И это право значит возможность реализации своего собственного выбора, который касается собственного здоровья, а иногда – жизни», – отметил нардеп.

«Приверженцы данного решения говорили о некачественной рекламе, об обмане, что люди покупают те лекарства, которые, по мнению специалистов, не являются главными. И именно специалисты почему-то решили, что вправе определять, что для человека главное, а что – нет. Это должна решать сам человек, пациент», – убеждён Шевчук.

Не будет рекламы в СМИ – будет работать схема по продвижению препаратов среди врачей, считает нардеп. Поскольку, по его словам, это наиболее скрытый и наиболее эффективный метод рекламы, «нечестной рекламы».

«Насколько объективна информация врачей – это вопрос. Она совершенно необъективна, потому что врачи, особенно среднего звена, зависят от тех, кто торгует лекарствами. Они будут советовать самые дорогие препараты, препараты фирмы, которая свозила их якобы на учебу в Турцию или Египет. Потому я считаю, что данное решение – это очередная дурость власти, которая сама не ведает, что делает в медицине и здравоохранении», – подытожил депутат.

Аналитика по теме:

Запрет рекламы лекарств: кто останется в выигрыше

Новости по теме:

В Украине запретили рекламу более 300 лекарств

Кабмин предлагает запретить рекламу лекарств

В Раде подготовили серьёзные изменения в закон о рекламе

Рада запретила рекламу рецептурных лекарств