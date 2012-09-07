В Днепропетровске умер третий пассажир разбившейся в ДТП маршрутки

{1-} В одной из больниц Днепропетровска скончался еще один пассажир, пострадавший в ДТП, во время которого в ночь на 1 сентября маршрутка слетела в кювет автодороге Борисполь—Днепропетровск—Запорожье, сообщает «Сегодня».

Таким образом число погибших в аварии увеличилось до трех человек.

Напомним, пассажирский микроавтобус вез людей на отдых к морю по маршруту Кременчуг—Симеиз.

По данным пресс-службы ГАИ, на закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением — маршрутка выехала на обочину и трижды перевернулась.

Ранее «Главред» сообщал, что месте происшествия погиб один человек и 14 — получили травмы. Позже в больнице умерли еще два пассажира.

Сейчас в Днепропетровской больнице Мечникова находятся еще восемь пострадавших в этом ДТП. Один из них — в состоянии средней тяжести, остальные уже готовятся к выписке.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По свидетельству пассажиров, водитель управляя микроавтобусом ночью, был в темных очках и, возможно, отвлекся на фильм на DVD-проигрывателе.

фото: gai.dp.ua

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