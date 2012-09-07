{1-}Первого человека, ступившего на Луну, американского астронавта Нила Армстронга похоронят в море. Об этом сообщил представитель семьи усопшего Рик Миллер, не уточнив, когда и в каком месте пройдет траурная церемония. Похороны пройдут в соответствии с традициями американских ВМС, где Армстронг служил летчиком-испытателем с 1949 по 1952 год. Панихида пройдет 13 сентября в Национальном соборе Вашингтона, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, Нил Армстронг умер 25 августа в возрасте 82 лет из-за осложнений после операции на сердце.

Он родился 5 августа 1930 года в городке Уапаконета (США, штат Огайо). После окончания военно-морского летного училища был направлен в Корею, где принимал участие в боевых действиях. После военной службы Армстронг работал летчиком-испытателем, а в 1962 году был включен в состав отряда астронавтов NASA.

Как известно, в июле 1969 года Армстронг возглавил экипаж космического корабля «Аполлон-11», задачей которого была посадка на Луну. 20 июля 1969 года Армстронг стал первым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны.

Вместе с напарником Эдвином «Баззом» Олдрином он провел на естественном спутнике Земли около двух с половиной часов.

В 1966 году он совершил свой первый полет в космос в составе миссии «Джемини-8».

В 1971 году Армстронг покинул NASA и впоследствии занялся преподавательской деятельностью и бизнесом.

Среди наград Армстронга — высшая военная награда США Медаль почета, а также высшие гражданские награды — Президентская медаль свободы и Золотая медаль Конгресса. Именем астронавта назван один из лунных кратеров.

фото:vesti.ru

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