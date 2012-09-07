Десятки домов одесситов затоплены фекалиями

В Одессе нечистоты системы стока ливневых вод кооператива «Черноморка» в начале лета подключили к канализации.

Теперь при перегрузке КНС фекалии всплывают в прямом смысле во дворах. Все дело в том, что власти, решая проблему очистку стоков, стали виновниками затопления домов людей. КНС не в состоянии справится с новыми объемами воды, сообщает «Репортер».

Житель «Черноморки» Федор Блощак рассказал, что у него во дворе «поднимаются и фекалии, и сточные воды. Малейшая проблема в системе, и мой дом оказывается затоплен».

По его словам, весь дом оказался затоплен, и нуждается в капитальном ремонте.

Такие же проблемы у всего кооператива.

Жители жалуются, что раньше стоки текли по каналам в море, но в нынешнем году ради чистоты воды всех ливневые воды подключили к канализации. В результате, каждый дождь приводит к коммунальной катастрофе.

Напомним, в апреле текущего года в Днепровском районе Киева в течение длительного времени жители трех улиц ходили по нечистотам и пили воду с привкусом фекалий.

Пострадавшие жители говорят, что постоянные прорывы канализации – это результат неправильной прокладки канализационных путей пятилетней давности.

фото: reporter.com.ua

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