Десятки домов одесситов затоплены фекалиями

В Одессе нечистоты системы стока ливневых вод кооператива «Черноморка» в начале лета подключили к канализации.
Теперь при перегрузке КНС фекалии всплывают в прямом смысле во дворах. Все дело в том, что власти, решая проблему очистку стоков, стали виновниками затопления домов людей. КНС не в состоянии справится с новыми объемами воды, сообщает «Репортер».
Житель «Черноморки» Федор Блощак рассказал, что у него во дворе «поднимаются и фекалии, и сточные воды. Малейшая проблема в системе, и мой дом оказывается затоплен».
По его словам, весь дом оказался затоплен, и нуждается в капитальном ремонте.
Такие же проблемы у всего кооператива.
Жители жалуются, что раньше стоки текли по каналам в море, но в нынешнем году ради чистоты воды всех ливневые воды подключили к канализации. В результате, каждый дождь приводит к коммунальной катастрофе.
Напомним, в апреле текущего года в Днепровском районе Киева в течение длительного времени жители трех улиц ходили по нечистотам и пили воду с привкусом фекалий.
Пострадавшие жители говорят, что постоянные прорывы канализации – это результат неправильной прокладки канализационных путей пятилетней давности.
фото: reporter.com.ua
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