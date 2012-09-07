Судье, сбившему насмерть человека, грозит 8 лет тюрьмы

{1-} Днепропетровская облпрокуратура завершила расследование уголовного дела против председателя суда города Орджоникидзе Анатолия Гордиенко, который обвиняется в том, что 15 апреля на трассе Орджоникидзе — Шолохово насмерть сбил Алексея Сыпко (на фото) и скрылся с места происшествия, сообщает «Сегодня».

«Санкция статьи, по которой обвиняется судья, предусматривает наказание от 3 до 8 лет тюрьмы. Это дело мы направили в Верховный суд. Там решат вопрос подсудности: какой судья будет заниматься делом и в какую область его направят для рассмотрения», — говорят в пресс-службе облпрокуратуры.

Как рассказал брат погибшего (на фото) Михаил Сыпко, сначала судья пытался выгородить себя, убеждая следователей, что он наехал на уже мертвого человека, но эта версия не сработала.

«Два месяца назад следователь облпрокуратуры ознакомил меня с результатами экспертиз. Прокуратура пришла к выводу, что брат шел по обочине, судья выскочил на обочину и сбил его, смерть наступила мгновенно. Судья пощупал пульс — человек мертв, и он в шоке уехал. Меня смущает, что Гордиенко тест на алкоголь прошел не сразу, а только через несколько дней, когда в крови алкоголя уже не было. Я так думаю, что с тестом затянули умышленно», — говорит Михаил.

Он добавляет, что за пять месяцев, прошедших со дня трагедии, виновник аварии ни разу не попытался хотя бы извиниться перед семьей погибшего. «Если бы он предложил материальную компенсацию, как это часто делают в подобных случаях, я, в принципе, был бы не против. Понимаю, что брата не вернуть, но у Алексея остался 18-летний сын, это хоть какая-то была бы поддержка ему, парень и так сейчас с бабушкой живет. Но судья интереса не проявил», — разводит руками Сыпко.

Сам Гордиенко сказал, что чувствует вину за то, что под колесами его автомобиля погиб человек, но с места аварии уехал потому, что не мог с собой ничего поделать. «Пешеход был мертвецки пьян, это записано в заключении судмедэкспертизы. Он шел по дороге, а на обочину отлетел от удара. Но в схеме ДТП нарисовали такое, чего в природе не бывает. А с места аварии я уехал потому, что не знал, что делать: такое состояние было, что сам хотел разбиться. Я 25 лет спрашиваю у людей: «Почему ты покинул место ДТП?», и когда сам себя спросил, то не знаю, что ответить. Меня в тот день забрали в больницу с давлением 220, поэтому к родственникам погибшего приехал мой зять, но ему сказали, что ни с кем общаться не хотят», — говорит Анатолий Гордиенко и добавляет, что согласится с любым приговором суда.

фото: стоп-кадр видео nicopol.dp.ua

Новости по теме:

Против судьи, устроившего смертельное ДТП, возбудили уголовное дело

Судья, устроивший смертельное ДТП, спешно лег в больницу – СМИ

ДТП на Днепропетровщине: судья сбил насмерть человека и сбежал