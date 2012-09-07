Судье, сбившему насмерть человека, грозит 8 лет тюрьмы

7 сентября 2012, 11:15

{1-} Днепропетровская облпрокуратура завершила расследование уголовного дела против председателя суда города Орджоникидзе Анатолия Гордиенко, который обвиняется в том, что 15 апреля на трассе Орджоникидзе — Шолохово насмерть сбил Алексея Сыпко (на фото) и скрылся с места происшествия, сообщает «Сегодня».

«Санкция статьи, по которой обвиняется судья, предусматривает наказание от 3 до 8 лет тюрьмы. Это дело мы направили в Верховный суд. Там решат вопрос подсудности: какой судья будет заниматься делом и в какую область его направят для рассмотрения», — говорят в пресс-службе облпрокуратуры.

Как рассказал брат погибшего (на фото) Михаил Сыпко, сначала судья пытался выгородить себя, убеждая следователей, что он наехал на уже мертвого человека, но эта версия не сработала.

«Два месяца назад следователь облпрокуратуры ознакомил меня с результатами экспертиз. Прокуратура пришла к выводу, что брат шел по обочине, судья выскочил на обочину и сбил его, смерть наступила мгновенно. Судья пощупал пульс — человек мертв, и он в шоке уехал. Меня смущает, что Гордиенко тест на алкоголь прошел не сразу, а только через несколько дней, когда в крови алкоголя уже не было. Я так думаю, что с тестом затянули умышленно», — говорит Михаил.

Он добавляет, что за пять месяцев, прошедших со дня трагедии, виновник аварии ни разу не попытался хотя бы извиниться перед семьей погибшего. «Если бы он предложил материальную компенсацию, как это часто делают в подобных случаях, я, в принципе, был бы не против. Понимаю, что брата не вернуть, но у Алексея остался 18-летний сын, это хоть какая-то была бы поддержка ему, парень и так сейчас с бабушкой живет. Но судья интереса не проявил», — разводит руками Сыпко.

Сам Гордиенко сказал, что чувствует вину за то, что под колесами его автомобиля погиб человек, но с места аварии уехал потому, что не мог с собой ничего поделать. «Пешеход был мертвецки пьян, это записано в заключении судмедэкспертизы. Он шел по дороге, а на обочину отлетел от удара. Но в схеме ДТП нарисовали такое, чего в природе не бывает. А с места аварии я уехал потому, что не знал, что делать: такое состояние было, что сам хотел разбиться. Я 25 лет спрашиваю у людей: «Почему ты покинул место ДТП?», и когда сам себя спросил, то не знаю, что ответить. Меня в тот день забрали в больницу с давлением 220, поэтому к родственникам погибшего приехал мой зять, но ему сказали, что ни с кем общаться не хотят», — говорит Анатолий Гордиенко и добавляет, что согласится с любым приговором суда.

 

фото: стоп-кадр видео nicopol.dp.ua

Новости по теме:

Против судьи, устроившего смертельное ДТП, возбудили уголовное дело

Судья, устроивший смертельное ДТП, спешно лег в больницу – СМИ

ДТП на Днепропетровщине: судья сбил насмерть человека и сбежал

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять