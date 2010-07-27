В центре Мариуполя милиция нашла 600 кустов конопли

В Мариуполе Донецкой области правоохранители обнаружили на заброшенном участке 600 кустов конопли, сообщает УНИАН. По словам начальника СБНОН Жовтневого райотдела Виталия Темира, на днях в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на одном из заброшенных участков в центральной части города растет большое количество конопли. На место сразу же выехали оперативники, которые и обнаружили 600 кустов каннабиса общим весом более 35 кг. Все насаждения были изъяты и отправлены на экспертное исследование. В настоящее время милиция проводит работу по установлению лиц, причастных к выращиванию этих наркосодержащих растений. Темир обратился к горожанам с просьбой сообщать в милицию о незаконном выращивании и распространении наркотических веществ, «дабы обеспечить спокойствие на улицах города».