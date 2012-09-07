В Ирпене студентам разрешили голосовать по месту учебы

Недавно в Интернете появилась информация, что происходят массовые «миграции» студентов в Ирпень с целью их массовой прописки в общежитиях для обеспечения голосов во время избирательной кампании.

За комментариями «Украинское независимое агентство» обратилось к ректору Национального университета государственной налоговой службы Украины Петру Мельнику.

Около 1929 студентов и курсантов университета зарегистрированы не по месту учебы, а по месту жительства - в разных областях Украины, отмечает администрация учебного заведения. Сейчас принимаются меры по регистрации первокурсников по месту учебы, что позволит изменить избирательный адрес.

Ректор университета отмечает, что до 28 октября около 1200 студентов и курсантов дневной формы обучения не изменят место своей регистрации (прописки) по разным причинам - из-за пребывания на жилищном учете, а также нежелания терять определенные социальные льготы по месту жительства родителей.

«Каждый год для студентов, обучающихся на заочной форме обучения в университете, проходит учредительная сессия в период с 01 октября по 11 ноября. Это не связано с выборами, как утверждают представители некоторых политических сил. Они, наверное, перепутали обычную сессию с избирательным процессом», - утверждает Петр Мельник. По его словам, 28 октября в Ирпене будут находиться 1002 студента заочной формы обучения.

«Каждый гражданин Украины имеет незыблемое право - право голоса. Место жительства избирателя не может изменить букву закона», - отметил Мельник. «Из-за нежелания и финансовой несостоятельности ехать ради голосования на 1-2 дня в разные области Украины, студенты изъявили желание голосовать по месту учебы, т.е. в Ирпене», - добавил он.