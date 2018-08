Запад потрясен русским видео: школьница ударила своего учителя прямо в пах

{1-}

На YouTube очередное видео из серии "Где-то в России…" вызвало бурную реакцию на Западе. В Сеть выложили запись курьезного инцидента, который якобы произошел в одной из российских школ. В кадре видно, как ученица младших классов у доски выслушивает нравоучения педагога, который, распыляясь от неспособности ребенка усвоить основы английской грамматики, начинает повышать голос. Не оценив педагогические методы преподавателя, девочка наносит своему обидчику сокрушительный удар ногой в пах. Иностранцы уже записали девочку в "кумиры". Впрочем, вскоре всех постигло разочарование - и девочка, и учитель, по-видимому, оказались подставными.

Видеозапись инцидента появилась в Интернете в начале недели. В комментариях к ролику пользователи не сообщают ни точной даты события, ни места.

Видео запечатлело ответ ученицы на вопрос учителя о местоимениях в английском языке. Точнее, отсутствие этого ответа. Ребенок стоит перед классом, потупившись, лишь раз пробормотав под нос: "Ай" ("I" - англ. "я"). На местоимении "Ты" дело застопорилось.

"You" - это "ты". Ты!" - вдалбливает учитель знания в голову белокурой девочке, для пущей убедительности тыча ей указательным пальцем в лоб. Выдавить из ребенка звук "ю" не удалось, даже написав на доске русскую транскрипцию этого английского местоимения.

Действительно ли девочка была настолько слаба в лингвистике или просто смутилась от напора учителя вместе с вниманием всего класса, но так или иначе, за минуту образовательной экзекуции в детской душе скопился солидный запас совсем не детской злости. Который вырвался наружу, стоило учителю схватить ее за руку: "А ну не хнычь! Не надо хныкать!" Тут школьница сделала шаг назад и с размаху ударила мужчину ногой в пах. И, не дожидаясь, когда тот оправится от вероломного нападения, рванула из класса.

"Бедное дитя", "ангельское создание" - так героиню ролика величают британцы из The Daily Mail. И переиначивают знаменитую песню Deep Purple "Another brick in the wall":

"Hey teacher, leave them kids alone. All in all it's just another brick in the wall kick in the...." ("Эй, учитель, оставь в покое детей. Все равно, они - всего лишь еще один кирпич в стене удар в…".

Учителя своего родного английского журналисты, напротив, называют "крикуном" и вообще характеризуют нелестно: дескать, нечего детей оскорблять. Судя по всему, не владеющие русским языком журналисты монолог учителя воспринимали интуитивно, сделав вывод о его "злостности" только на основе резкой жестикуляции и громкого голоса. Отметим, однако, что в данном видеоролики преподаватель не допустил ни одного оскорбления в адрес ребенка. А объяснение грамматики проходило, пусть и в несколько экспрессивной, но вполне шутливой форме.

Большинство интернет-пользователей, посмотревших это видео, тоже встали на сторону школьницы: "Учитель - деспот", "Сам напросился", "Умничка", "Будущий футболист", "Девчонка ваще красава. Ну умеет, могет просто", "Good ol Russia", "Like a boss", "My new f**king hero", "Bravo to the girl".

Нашлись и те, кто поддержал учителя, заметив, что ребенок проявил крайнюю степень несообразительности, да и вообще, бить мужчину в пах - это несколько чересчур.

Однако всех ввязавшихся в полемику ждало разочарование. Ролик о смелой девчонке оказался всего лишь вирусным видео.

видео:youtube.com

