В Крыму считают, что казино выгодны государству

Не секрет, что организация и ведение игорной деятельности, в том числе и в интернете в виде онлайн казино и онлайн покер румов, в Украине находится под запретом. Нарушение закона чревато как административным, так и уголовным преследованием. Тем не менее, на протяжении последних двух лет проводятся активные дискуссии и обсуждение возможности создания специальных игорных зон на территории страны. Данный вопрос также подымался более года назад на заседаниях Кабинета Министров. Изначально предполагалось, что легальные казино могут со временем появиться в Донецкой, Одесской, Львовской области, и в Крыму.

Основным аргументом, который приводился и приводится в пользу создания таких зон, является тот факт, что, не смотря на действующий запрет, в Украине продолжает функционировать довольно значительное количество подпольных или полулегальных игорных заведений, а так же активно функционируют офшорные интернет казино. А наличие подпольных игровых заведений опасно и для население, поскольку они настроены таким образом, чтобы игрок постоянно проигрывал и выиграть в такие игровые автоматы невозможно. Более детально о том как устроены игровые автоматы, как они работают и что такое процент выплат можно прочитать на сайте 100casino.net. Также на сайте можно прочитать про онлайн казино и узнать основные принципы работы подобных сервисов.

По мнению сторонников проекта, легализация игорного бизнеса и открытие казино в нескольких, или одной отдельно взятой области смогла бы решить сразу несколько проблем. Ведь, что очевидно, легальный бизнес гораздо легче контролировать, чем постоянно бороться с нелегальными казино. Соответственно, государство не будет нести ненужные затраты, связанные с перманентной борьбой с незаконными образованиями, и сможет получать дополнительную прибыль в виде поступлений от налогов и продажи лицензий на игорную деятельность игровых автоматов. От лица предпринимателей игорного бизнеса Киева в Кабинете Министров с рядом предложений в свое время выступал Юрий Кожема, глава киевского союза операторов казино. Он предложил выдавать лицензию сроком не менее чем на десять лет и стоимостью сорок миллионов гривен. Так же были предложения легализировать и лицензировать сервисы в интернете, которые позволяют играть в "интернет казино" в мире, которые опубликованы в рейтинге по указанной ссылке. Так как такие заведения с мировым именем имеют под собой реальные казино или репутацию, полученную годами и готовы платить налоговые сборы, покупать лицензии и сертификаты для легальной работы на территории страны.

В этом году к озвученным ранее мнениям, добавилось еще одно. Депутат Верховной Рады Рустам Темиргалаев предложил создать специальную игорную зону с реальными казино и игровыми автоматами на территории автономной республики Крым. Запись об этом была оставлена на его странице в социальной сети Facebook. По его словам, у полуострова есть неплохой шанс стать столицей азартных развлечений всего постсоветского пространства.

Крым, по мнению депутата, является оптимальным вариантом, так как в республике существует довольно развитая туристическая инфраструктура, мягкий климат и большое количество состоятельных отдыхающих. Создание на территории Крыма игорной зоны даст дополнительный толчок развитию полуострова в качестве туристического и курортного центра, а также создаст дополнительные рабочие места.

Был проведен опрос населения Крыма. Как и ожидалось, мнения крымчан разделились. Половина опрошенных считает, что строительство казино ухудшит криминогенную обстановку, и станет причиной роста преступлений. Другая же часть полагает, что привлечение на полуостров новых инвестиций пойдет только на пользу местным жителям и действительно сможет увеличить популярность и привлекательность Крыма для многочисленных туристов.

Вопрос создания на полуострове специальной игорной зоны по-прежнему остается открытым. Решение по нему, видимо, будет приниматься еще не скоро. Однако, даже в случае принятия положительного для казино закона, деятельность игровых автоматов останется за его рамками. Этот аспект пока даже не обсуждается.

По материалам 100news.net