В Москве неизвестный обстрелял театр Романа Виктюка

{1-}В Москве в ночь на 7 сентября неизвестный мужчина стрелял в двери театра Романа Виктюка.

Об этом сообщила директор театра Ирина Апексимова, пишет РИА Новости.

"Сегодня ночью у нас произошло ЧП. Неизвестный нам человек прострелил двери театра. Они у нас стеклянные, поэтому четко видны следы стрельбы. Это произошло примерно в два часа ночи, охрана вызвала полицию", - сказала она.

По ее словам, полиция задержала мужчину и выясняет обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах пока эту информацию не подтвердили.

"Театр Романа Виктюка" существует с 1991 года, в 1996 году ему присвоен статус государственного учреждения культуры города Москвы и под театр выделено здание Дома культуры имени Русакова. Однако здание в течение нескольких лет находится в ожидании реконструкции, поэтому спектакли идут на разных московских площадках, активно ведется гастрольная деятельность.

фото: nvspb.ru

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